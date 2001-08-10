Трёхлетний ребёнок попал под колёса в Курильском районе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки, 2 августа 2022 года, на территории Сахалинской области зарегистрированы 12 дорожно-транспортных происшествий, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
Из них, 2 дорожно-транспортных происшествия подлежат государственному статистическому учету, в результате которых, 3 человека получили телесные повреждения.
Сотрудниками ГИБДД на территории области пресечены 7 фактов управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них, в отношении 2 водителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.
Пресечены 15 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права.
2 августа 2022 года, в 12:30, 21-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Padjero, двигаясь по направлению аэропорт Буревестник-г. Курильск, на 6 км, не справившись с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства.
На момент ДТП в автомобиле находились пассажиры 26-летняя женщина и 3-х летний ребенок. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир получил телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.
2 августа 2022 года, около 10:20, в районе 74 км автодороги Южно-Сахалинск-Холмск, 73-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Ad, при движении c запада на восток, подъезжая к пешеходному переходу, не предоставил преимущество в движении двум пешеходам, в результате чего, совершил наезд на 80-летнюю и 69-летнюю женщин-пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП, пешеходы получили телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.
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