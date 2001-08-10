На Сахалине задержали иностранца, пропагандирующего экстремизм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пограничники задержали иностранца, призывающего к террористической деятельности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В России он находился незаконно, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Пограничного управления ВСБ России по Сахалинской области.

Установлено, что задержанный, являясь убежденным сторонником радикального ислама и приверженцем экстремистских взглядов, в социальных сетях публично оправдывал деятельность различных террористических организаций и пропагандировал идеологию терроризма. Также в ходе общения с боевиками, находящимися в Сирии и Ираке, он выражал им свою поддержку. Дополнительно вскрыты факты ведения деструктивной пропаганды о специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины.

Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности за совершение общеуголовных преступлений и различных нарушений общественного порядка, как на территории Российской Федерации, так и за её пределами. В своём окружении позиционировал себя представителем запрещенного в России криминального движения «АУЕ».

По факту совершения лицом противоправных действий террористического и экстремистского характера организованны следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы.