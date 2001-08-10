На сахалинских дорогах накануне пострадали три пешехода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 1 августа 2022 года, на территории Сахалинской области зарегистрированы 20 дорожно-транспортных происшествий. В их результате 3 человека получили телесные повреждения.

Сотрудники ГИБДД пресекли 10 фактов управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения. В отношении 3 водителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.

Пресечены 16 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права, сообщает пресс-служба управления ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

1 августа 2022 года в 13 часов 05 минут в Южно-Сахалинске 27-летний водитель, управляя автомобилем ТОYОТА АLLIОN, двигаясь по проспекту Мира в северном направлении, на регулируемом перекрестке с улицей Больничной, при повороте направо (восток), не уступил дорогу и совершил наезд на 71-летнюю женщину-пешехода, пересекающую проезжую часть улицы Больничной на разрешающий сигнал светофора (зеленый). В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

В этот же день, около 16 часов, в районе дома № 20А, по ул. Первомайской города Холмска, 42-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Hilux Surf, при движении с парковочного места, совершая манёвр – движение задним ходом, не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего совершил наезд на 79-летнюю женщину-пешехода, которая двигалась по тротуару с юга на север. Пешеход получила телесные повреждения.

В 18 часов в Южно-Сахалинске 30-летний водитель, управляя автомобилем Reno Logan, при выезде с прилегающей территории в районе дома № 178 ул. Железнодорожной, не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом Yamaha SR400, которым управлял 37-летний водитель, не имеющий права управлять данным транспортным средством, осуществляющий движение по ул. Железнодорожной в южном направлении. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения.

По всем фактам проводится проверка.