Тихоокеанское
информационное агентство
2 Августа 2022
Сейчас 08:11
62,05|63,25|66,91
Высокая пожарная опасность прогнозируется в Охинском районе
18:14, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинских следователей заинтересовало судно, севшее на мель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователи ведут проверку по факту происшествия с рыболовным судном в Сахалинской области. 1 августа 2022 года в Анивском заливе в районе села Новиково Корсаковского района из-за шторма на мель село судно, на котором находились пять членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не допущено.

По данному факту Сахалинским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 263 УК РФ. 

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает Восточное МСУТ СК России. 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?