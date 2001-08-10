Сахалинских следователей заинтересовало судно, севшее на мель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователи ведут проверку по факту происшествия с рыболовным судном в Сахалинской области. 1 августа 2022 года в Анивском заливе в районе села Новиково Корсаковского района из-за шторма на мель село судно, на котором находились пять членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не допущено.

По данному факту Сахалинским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 263 УК РФ.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает Восточное МСУТ СК России.