В Северо-Курильске устраняют последствия стихии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Северо-Курильске ликвидировали основную часть последствий разгула стихии. 22июля на Парамушире в результате резкого подъема воды в реках произошло подтопление части райцентра, разрушение транспортной инфраструктуры. Губернатор поручил в ускоренном режиме устранить последствия непогоды в районе.
Сегодня жизнеобеспечению города ничего не угрожает. Все социальные объекты, предприятия, транспорт функционируют в штатном режиме. Основной фронт работ в райцентре был связан с расчисткой наносов песка и грязи.
«Порядка 30 домов подверглись такому. Хорошо, что все дворы благоустроены и заасфальтированы, бордюры защитили от сильных наносов. В трех домах было подтопление подвалов, немного подтопило одну из квартир. Порядок навели за несколько дней. Теперь осталось только расчистить ливневые канализации и сделать работы за чертой города», – рассказал глава Северо-Курильского района Александр Овсянников.
На Парамушире расчищают русло реки, куда сошел сель. Проводится дноуглубление. Ведутся работы по восстановлению трех мостов, которые находятся в различной степени разрушения. Один из них, ведущий к месту отдыха, сдвинуло с опор. Необходимо вернуть его на прежнее место и произвести отсыпку.
На мосту, который связывает город с карьером, необходимы бетонные работы и укрепление основной опоры. На другом мосту обрушилась бетонная конструкция внизу. Специалисты проведут обследование и примут решение, по какой технологии восстанавливать объект.
В ликвидации последствий непогоды сегодня задействованы три экскаватора, четыре самосвала, бульдозеры, погрузчики и около 20 человек, сообщает пресс-служба областного правительства.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
15:46 26 Июля В Южно-Сахалинске самолет из Москвы совершил экстренную посадку
14:40 29 Июля В городском парке Южно-Сахалинска отметили День крещения Руси
- 15:55 29 Июля Высокая пожарная опасность прогнозируется в Охинском районе
15:04 27 Июля О здоровье и семейных ценностях рассказали ребятам из лагеря "Сахалинская звезда"
- 17:41 15 Июля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
16:07 15 Июля Сергей Надсадин обсудил ход капитального ремонта двора с жителями дома по ул. 3-й Набережной
16:19 22 Июля В Южно-Сахалинске активно борются с борщевиком Сосновского
16:31 22 Июля В Южно-Сахалинске открылась фотовыставка, посвященная 140-летию города
Выбор редакции
- 10:46 29 Июля Состоялся фестиваль национальных культур "Сахалин объединяет"
- 15:16 28 Июля "Горный воздух" приглашает всех желающих на "Чистые игры"
- 12:31 28 Июля Для постояльцев сахалинского дома престарелых устроили экскурсию к сивучам
- 15:04 27 Июля О здоровье и семейных ценностях рассказали ребятам из лагеря "Сахалинская звезда"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?