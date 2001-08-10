В Северо-Курильске устраняют последствия стихии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Северо-Курильске ликвидировали основную часть последствий разгула стихии. 22июля на Парамушире в результате резкого подъема воды в реках произошло подтопление части райцентра, разрушение транспортной инфраструктуры. Губернатор поручил в ускоренном режиме устранить последствия непогоды в районе.

Сегодня жизнеобеспечению города ничего не угрожает. Все социальные объекты, предприятия, транспорт функционируют в штатном режиме. Основной фронт работ в райцентре был связан с расчисткой наносов песка и грязи.

«Порядка 30 домов подверглись такому. Хорошо, что все дворы благоустроены и заасфальтированы, бордюры защитили от сильных наносов. В трех домах было подтопление подвалов, немного подтопило одну из квартир. Порядок навели за несколько дней. Теперь осталось только расчистить ливневые канализации и сделать работы за чертой города», – рассказал глава Северо-Курильского района Александр Овсянников.

На Парамушире расчищают русло реки, куда сошел сель. Проводится дноуглубление. Ведутся работы по восстановлению трех мостов, которые находятся в различной степени разрушения. Один из них, ведущий к месту отдыха, сдвинуло с опор. Необходимо вернуть его на прежнее место и произвести отсыпку.

На мосту, который связывает город с карьером, необходимы бетонные работы и укрепление основной опоры. На другом мосту обрушилась бетонная конструкция внизу. Специалисты проведут обследование и примут решение, по какой технологии восстанавливать объект.

В ликвидации последствий непогоды сегодня задействованы три экскаватора, четыре самосвала, бульдозеры, погрузчики и около 20 человек, сообщает пресс-служба областного правительства.