Сахалинские огнеборцы: теряем драгоценное время
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинское управление МЧС России напоминает – ежедневно на дорогах города можно увидеть, как к месту вызова с включенными световыми сигналами и звуковой сигнализацией спешит пожарная аварийно-спасательная техника. Огнеборцам необходимо оперативно прибыть к месту вызова, ведь как известно: у пожарных каждая секунда на счету.
Пешеходы и водители не должны создавать помех на пути следования спецтехники и тем более намеренно мешать проезду. Согласно ПДД, «при приближении транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства».
К таким средствам относятся экипажи экстренных служб: скорой помощи, пожарной охраны и полиции. «При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода дороги, а пешеходы, находящиеся на проезжей части (трамвайных путях), должны незамедлительно освободить проезжую часть (трамвайные пути).
Кроме этого, огнеборцы сталкиваются еще с одной серьёзной проблемой. Это заставленные частным автотранспортом городские улицы и проезды жилых дворов. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между припаркованной техникой, теряя при этом драгоценное время. И если использование магистральной линии позволяет установить автоцистерну на расстоянии от очага пожара, то автолестницу установить в том месте, где это необходимо, зачастую практически невозможно, так как для развертывания такой спецтехники нужна площадка.
Главное управление МЧС России по Сахалинской области обращает внимание автомобилистов и пешеходов на правила дорожного движения, касающиеся проезда и следования пожарной техники. Не оставайтесь равнодушными, ведь экстренный автомобиль может спешить на помощь к вашим близким.
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