Сахалинка неделю сама искала, кто украл ее деньги, но без помощи полиции так и не справилась

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась 21-летняя местная жительница. Девушка сообщила, что из её квартиры пропала крупная сумма денег – 66 тысяч рублей, которые лежали в комоде. С момента пропажи средств прошло уже около недели и девушка объяснила это тем, что сначала пыталась сама выяснить кто похитил ее сбережения, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску выяснили как произошла кража и кто ее совершил. Им оказался 19-летний знакомый потерпевшей – 19-летний житель Поронайска. Оказалось что злоумышленник часто бывал дома у заявительницы и видел, где она хранит деньги. В один из вечером, когда девушке в гости пришли друзья, он незаметно похитил наличные, в расчете что девушка подумает на кого-нибудь из гостей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.