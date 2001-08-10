На Сахалине школьник украл из чужого портфеля телефон
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Углегорскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего жителя Шахтерска, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что 17 февраля обвиняемый, находясь в школе, зашел в раздевалку спортзала. Там он увидел портфель одного из своих знакомых. Открыв его, молодой человек обнаружил мобильный телефон. Юноше понравилась модель и он решил забрать себе чужой гаджет. Отключив аппарат, обвиняемый спрятал его в свой карман и ушел из раздевалки.
На протяжении длительного времени фигурант не пользовался украденным гаджетом, так как боялся, что его сразу вычислят. Ведь в тот же день к нему домой приходили сотрудники полиции, которые опрашивали всех в рамках разбирательства по факту пропажи телефона.
Спустя пару месяцев обвиняемый решил воспользоваться похищенным мобильным, так как решил, что про кражу уже все забыли. Молодой человек поменял в телефоне сим-карту, избавился от всех сопутствующих аксессуаров, которые могли помочь легко идентифицировать чужой гаджет. Однако предпринятые меры не помогли. Сотрудник полиции установили его причастность к краже и изъяли похищенный девайс.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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