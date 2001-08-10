Тихоокеанское
информационное агентство
29 Июля 2022
Сейчас 16:14
60,20|61,22|66,91
Высокая пожарная опасность прогнозируется в Охинском районе
13:48, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине школьник украл из чужого портфеля телефон

На Сахалине школьник украл из чужого портфеля телефон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Углегорскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего жителя Шахтерска, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 17 февраля обвиняемый, находясь в школе, зашел в раздевалку спортзала. Там он увидел портфель одного из своих знакомых. Открыв его, молодой человек обнаружил мобильный телефон. Юноше понравилась модель и он решил забрать себе чужой гаджет. Отключив аппарат, обвиняемый спрятал его в свой карман и ушел из раздевалки.

На протяжении длительного времени фигурант не пользовался украденным гаджетом, так как боялся, что его сразу вычислят. Ведь в тот же день к нему домой приходили сотрудники полиции, которые опрашивали всех в рамках разбирательства по факту пропажи телефона.

Спустя пару месяцев обвиняемый решил воспользоваться похищенным мобильным, так как решил, что про кражу уже все забыли. Молодой человек поменял в телефоне сим-карту, избавился от всех сопутствующих аксессуаров, которые могли помочь легко идентифицировать чужой гаджет. Однако предпринятые меры не помогли. Сотрудник полиции установили его причастность к краже и изъяли похищенный девайс.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?