Еще двое сахалинцев поверили мошенникам и лишились денег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 35-летней жительницы областного центра о том, что 23 июля неустановленное лицо путем обмана похитило денежные средства в сумме 724000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Заявительнице позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Женщине сообщили, что мошенники пытаются похитить её денежные средства и уже оформили на ее имя кредит, который готов к выдаче. Потерпевшую убедили, что для сохранности средств, необходимо перевести свои сбережения на безопасный счет, что она и сделала.

В ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 65-летнего жителя села Матросово. Мужчина сообщил, что 25 июля ему поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился его родственником. Аферисту удалось убедить потерпевшего, что тот разговаривает со своим зятем, и что ему срочно нужны 55 тысяч рублей. Заявитель поверил и совершил перевод средств на банковские реквизиты, которые ему прислал злоумышленник.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.