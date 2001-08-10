Сахалинец попросил знакомого поставить телефон на зарядку, а тот исчез вместе с гаджетом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску обратился 34-летний местный житель, у которого был похищен мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила 12 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники полиции оперативно установили обстоятельства кражи и гражданина, причастного к данному противоправному деянию. Им оказался 34-летний житель областного центра, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

Предварительно, установлено, что накануне потерпевший и подозреваемый находились в одной компании. В какой-то момент у заявителя сел мобильный телефон, и он попросил находящегося рядом подозреваемого поставить его на зарядку. Мужчина откликнулся на просьбу и взял гаджет. Однако, когда потерпевший решил забрать свой аппарат, то его на месте не оказалось, как и того гражданина, которого он попросил об услуге.

Оперативники установили местонахождение злоумышленника и доставили в городское Управление полиции для разбирательства. Как выяснилось, украденный девайс он в те же сутки сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение телефона и изъяли его. В скором времени похищенный девайс будет возвращен законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.