Тихоокеанское
информационное агентство
29 Июля 2022
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13:43, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Невельчанка похитила деньги у мужчины, у которого гостила

Невельчанка похитила деньги у мужчины, у которого гостила

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками следственного отдела ОМВД России по Невельскому городскому округу установлена причастность 39-летней, ранее неоднократно судимой местной жительницы к краже денежных средств, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

По версии следствия, подозреваемая пришла в гости к 59-летнему потерпевшему, вместе распивали спиртные напитки.  Когда мужчина отправился спать, гражданка взяла с кухонного стола его кошелек и вытащила оттуда деньги в сумме 5 тысяч рублей и 300 долларов США. Женщина сразу же отправилась по магазинам, где потратила большую часть средств. 

Обнаружив пропажу гостьи и денег, мужчина обратился за помощью в полицию. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили местонахождение гражданки.

По данному факту возбуждено уголовное дело.  В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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