Тихоокеанское
информационное агентство
28 Июля 2022
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Южно-Сахалинск вошел в топ-15 по устойчивому развитию
14:04, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Подросток на Сахалине нашел телефон, но, даже зная, кому он принадлежит, не стал его отдавать

Подросток на Сахалине нашел телефон, но, даже зная, кому он принадлежит, не стал его отдавать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя областного центра, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в прес-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 6 января обвиняемый, находясь в подъезде многоквартирного дома, нашел смартфон. Гражданин знал, что девайс принадлежит девочке-подростку, проживающей по соседству. Однако каких-либо попыток вернуть девайс хозяйке или ее родителям молодой человек предпринимать не стал. Он решил присвоить чужое имущество себе, чтобы воспользоваться им в дальнейшем по своему усмотрению. Своими действиями фигурант нанес потерпевшей стороне значительный материальный ущерб в размере 18 400 рублей.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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