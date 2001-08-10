Подросток на Сахалине нашел телефон, но, даже зная, кому он принадлежит, не стал его отдавать
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя областного центра, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в прес-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что 6 января обвиняемый, находясь в подъезде многоквартирного дома, нашел смартфон. Гражданин знал, что девайс принадлежит девочке-подростку, проживающей по соседству. Однако каких-либо попыток вернуть девайс хозяйке или ее родителям молодой человек предпринимать не стал. Он решил присвоить чужое имущество себе, чтобы воспользоваться им в дальнейшем по своему усмотрению. Своими действиями фигурант нанес потерпевшей стороне значительный материальный ущерб в размере 18 400 рублей.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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