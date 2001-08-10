На Сахалине познакомились два моряка, выпили, а потом один обокрал другого

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 июля в дежурную часть ОМВД России по Холмскому городскому округу обратился 59-летний гражданин. Мужчина пояснил, что у него похитили телефон и портмоне с документами, денежными средствами и банковскими картами. Сумма ущерба составила 6400 рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили обстоятельства кражи и причастного к ней гражданина.

Выяснилось, что фигурант также ранее находился в рейсе в море и 17 июня прибыл в город Холмск, где заселился в гостиницу. В этом же хостеле он познакомился с потерпевшим. На почве общей профессии они подружились. Вечером новоиспеченные знакомые решили распить спиртные напитки в номере заявителя. После застолья последний отправился спать, а его гость ушел в свой номер, прикрыв дверь. Позже он решил вернуться обратно в номер. Потерпевший все еще спал Воспользовавшись данным обстоятельством, злоумышленник похитил вышеуказанное имущество и поспешил скрыться.

Подозреваемый показал полицейским место, куда он выбросил документы. Они были возвращены владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в», ч. 2 статьи 158 УК РФ – кража, с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.