На Сахалине задержан серийный вор, всегда возвращающийся на место преступления
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В июне в ОМВД России по Холмскому городскому округу начали поступать заявления от местных жителей о кражах принадлежащего им имущества из гаражей, расположенных на улице Советской и Первомайской. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска была установлена причастность к хищению 31-летнего ранее неоднократно судимого за имущественные преступления местного жителя, рассказали ТИА "Острова" в пресс-слуэбе УМВД РФ по Сахалинской области.
Мужчина дал признательные показания. Всё похищенное имущество он хранил в своей квартире, где для этих целей даже предусмотрел отдельную комнату. Мужчина заранее примечал гаражи, где хранится много ценного имущества и специальными инструментами взламывал замки. Объектами преступных посягательств становились инструменты, туристические и походные товары, рыбацкие принадлежности, сварочные аппараты и даже оборудование для диагностики АМТ. Все преступления также связывал еще один момент – во все гаражи злоумышленник проникал по два раза. Вскрыв помещение, он обязательно туда возвращался ещё раз.
На сегодняшний день установлено три таких факта, а также сопутствующая кража из припаркованного автомобиля. Всего гражданином похищено имущество на предварительную сумму около 300 тысяч рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время полицейские устанавливают причастность гражданина к аналогичным противоправным деяниям.
Судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
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