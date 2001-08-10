Сахалинская автолюбительница сбила подростка на мопеде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 27 июля 22-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Kia Soul» без полиса ОСАГО, двигалась по направлению с востока на запад по ул. Шахтовой, с. Горнозаводска, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской обалсти.

В районе д. 17, при повороте налево, дама совершила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с мопедом марки «SPR MOTOS» под управлением 13-летнего водителя не имеющего права управления транспортным средством.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил травмы.

По данному факту проводится проверка.