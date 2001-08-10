Тихоокеанское
информационное агентство
27 Июля 2022
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15:17, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинку будут судить за покупку 42 камчатских крабов у браконьеров

Сахалинку будут судить за покупку 42 камчатских крабов у браконьеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области совместно с коллегами ОМВД России по городскому округу "Долинский" выявлен факт незаконной скупки водных биологических ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинско области.

При проведении мероприятий в рамках оперативно-профилактической операции "Путина" полицейскими было установлено, что 43-летняя жительница Долинска приобрела у частного лица партию камчасткого краба в количестве 42 экземпляров, достоверно зная, что они были добыты незаконно.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК РФ - приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. В отношении гражданина, продавшего незаконно выловленный биоресурс, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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