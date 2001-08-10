Тихоокеанское
информационное агентство
27 Июля 2022
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14:48, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец обокрал дачный участок соседа

Сахалинец обокрал дачный участок соседа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Александровск-Сахалинский район" окочено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя райцентра, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области. 

14 апреля текущего года в дежурную часть полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что кто-то обокрал его дачный участок, расположенный в районе Малой Александровки. В ходе последовавшего разбирательства было установлено, что днем ранее обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился неподалеку от дома своего знакомого, который является соседом потерпевшего. Фигурант, прихватив с собой полипропиленовый мешок, решил незаконно проникнуть на чужой участок, чтобы похитить что-нибудь ценное  с целью материальной выгоды. С участка потерпевшего злоумышленник похитил домашнюю птицу и различную утварь используемую для ведения дачного хозяйства, посчитав, что данное имущество принесет ему хорошую прибыль.

Своими действиями обвиняемый нанес потерпевшему материальный ущерб на сумму 7 250 рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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