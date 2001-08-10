Решив продать гитару, холмчанин потерял 126 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 57-летнего местного жителя у которого обманом были похищены денежные средства, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМФД РФ по Сахалинской области.

Потерпевший сообщил, что 26 июля в сети Интернет он разместил объявление о продаже гитары. Вечером ему поступил звонок от потенциального покупателя. Неизвестный на другом конце провода пояснил, что хочет купить инструмент и для его оплаты попросил пройти заявителя к банкомату для осуществления перевода. Во время звонка на телефон заявителя пришел код, который он по просьбе мужчины продиктовал ему. После этого заявителю с его же сберегательного счета поступил денежный перевод на его же карту. Собеседник заверил потепревшего, что это его личные деньги, и он нечаянно отправил их заявителю, и что якобы их нужно вернуть обратно. Далее действуя по указанию звонившего, гражданин обналичил собственные деньги, полагая что они принадлежат покупателю, и через банкомат внес 126 тысяч рублей на указанный собеседником банковский счет. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ведется следствие.