Сахалинцев, воровавших детские коляски, будут судить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней и 32-летнего жителей областного центра, обвиняемых в совершении краж по предварительному сговору, рассказали ТИА "Острова" в пресс-слуэбе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в ноябре минувшего года обвиняемые пришли к многоквартирному жилому дому по улице Карьерной. Мужчина остался на улице, чтобы наблюдать и в случае опасности подать подельнице сигнал. Женщина же зашла в подъезд, откуда выкатила детскую коляску стоимостью 15 тысяч рублей. После чего пара покинула место кражи.

В марте текущего года указанные лица решили совершить еще одно хищение по старой схеме. Находясь у дома на бульваре им. Анкудинова, обвиняемая прошла в подъезд, откуда снова похитила детскую коляску, а фигурант в это время оставался на улице караулить. Данными действиями злоумышленники нанесли потерпевшей материальный ущерб в размере 60 000 рублей.

Украденное имущество граждане продавали, а вырученные деньги тратили по своему усмотрению.

Таким образом, обвиняемые совершили преступления, предусмотренные пп. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.