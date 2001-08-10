Тихоокеанское
информационное агентство
27 Июля 2022
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14:31, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Против сахалинца возбудили уголовное дело за уклонение от армии

Против сахалинца возбудили уголовное дело за уклонение от армии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Долинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области в отношении 22-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы), рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

По версии следствия, подозреваемый был признан годным к прохождению военной службы и подлежал призыву в вооруженные силы Российской Федерации. В связи с отчислением из учебного заведения и прекращением отсрочки от службы в армии, подозреваемому лично была вручена повестка  о явке в военный комиссариат г. Долинска и Долинского района, для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Однако, в назначенное время, без уважительной причины, подозреваемый не явился, уклонившись от призыва на военную службу.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование

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