Против сахалинца возбудили уголовное дело за уклонение от армии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Долинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области в отношении 22-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы), рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

По версии следствия, подозреваемый был признан годным к прохождению военной службы и подлежал призыву в вооруженные силы Российской Федерации. В связи с отчислением из учебного заведения и прекращением отсрочки от службы в армии, подозреваемому лично была вручена повестка о явке в военный комиссариат г. Долинска и Долинского района, для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Однако, в назначенное время, без уважительной причины, подозреваемый не явился, уклонившись от призыва на военную службу.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование