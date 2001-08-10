Более 18 тысяч нарушений федерального законодательства выявлено сахалинской прокуратурой с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 июля 2022 года под председательством прокурора Сахалинской области Вячеслава Шайбекова состоялось заседание коллегии прокуратуры Сахалинской области, в ходе которой обсуждены итоги работы органов прокуратуры за первое полугодие 2022 года и определены задачи по повышению эффективности прокурорской деятельности во втором полугодии 2022 года, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

При осуществлении надзора за исполнением федерального законодательства прокурорами выявлено свыше 18 тыс. нарушений, внесено более 3 тыс. представлений, принесено 2 092 протеста, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 3 014 лиц, в суд предъявлено 2 058 заявлений.

Усилен надзор за соблюдением жилищного законодательства. Принятыми мерами обеспечено переселение из ветхого и аварийного жилья 32 семей, инициировано рассмотрение в судебном порядке вопроса о переносе на более ранние сроки расселения 51 многоквартирного дома.

Одним из приоритетных остается надзор за соблюдением трудовых прав граждан. Мерами реагирования защищены права свыше 1,2 тыс. работников, выплачены долги по зарплате на сумму более 44 млн рублей. Вопросы своевременной и в полном объеме оплаты труда и впредь будут находиться на особом контроле прокуроров.

В сфере здравоохранения прокурорами приняты меры к устранению нарушений лицензионных требований, недостаточного оснащения и неэффективного использования медицинского оборудования, несвоевременного обеспечения лекарственными препаратами нуждающихся граждан.

Для защиты прав и свобод пенсионеров и инвалидов, иных категорий социально незащищенных граждан прокурорами внесено 350 актов реагирования. Вместе с тем, актуальными остаются проблемы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, создания доступной среды для маломобильных граждан.

Одной из основных задач органов прокуратуры остается системное обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных средств, государственной и муниципальной собственности. Принятыми мерами погашены долги по исполненным государственным и муниципальным контрактам на 92 млн руб.

Криминогенная обстановка в области характеризуется снижением количества преступлений на 5,3%, в том числе, грабежей (-33,3%), угонов (-28,9%), краж (-18,9%). При этом, отмечается рост числа несовершеннолетних участников преступлений на 5,6%. В ряде районов возросла повторная преступность несовершеннолетних. Особое внимание в текущем году будет уделено работе правоохранительных органов по противодействию преступлениям в сфере ОПК и реализации национальных проектов и федеральных целевых программ.

В органы прокуратуры области поступило свыше 8 тыс. обращений. На личном приеме прокурорами принято 3 498 граждан. По каждому четвертому обращению для восстановления нарушенных прав граждан приняты меры прокурорского реагирования.

По результатам состоявшегося обсуждения прокуратурой области выработан комплекс мер, направленных на укрепление законности и правопорядка в регионе.