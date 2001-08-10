Тихоокеанское
информационное агентство
27 Июля 2022
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На Сахалине 19-летний водитель без прав сбил подростка на пешеходном переходе
09:46, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине 19-летний водитель без прав сбил подростка на пешеходном переходе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 26 июля в Углегорске 19-летний водитель, не имея права управления транспортным средством, управлял автомобилем Toyota Mark 2 и в районе дома № 180 по ул. Победы, двигаясь с востока на запад, не предоставил преимущество пешеходу, переходившему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и совершил наезд на 14-летнего пешехода, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы. По данному факту проводится проверка.

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