Тихоокеанское
информационное агентство
26 Июля 2022
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15:46, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске самолет из Москвы совершил экстренную посадку

В Южно-Сахалинске самолет из Москвы совершил экстренную посадку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в 14.45 (сах) в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что пассажирский самолет Боинг-777 (рейс авиакомпании «Аэрофлот» SU 1746) следующий маршрутом Москва-Южно-Сахалинск, готовится совершить аварийную посадку в аэропорту г. Южно-Сахалинск, по причине спущенного колеса на основной стойке шасси (на стойке 4 колеса одно из них спущено), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

На борту находятся 399 человек (13 члена экипажа, 386 пассажиров).

В аэропорт немедленно выехали все оперативные службы. Самолет совершил посадку в 15.05 (сах). Пострадавших нет.

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