Тихоокеанское
информационное агентство
26 Июля 2022
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14:53, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине задержан серийный дачный вор

На Сахалине задержан серийный дачный вор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее неоднократно судимый местный житель, подозреваемый в серии краж из дачных домов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Предварительно установлено, что подозреваемый обследовал территорию одного из местных садоводческих товариществ, обращая внимание на дома, их которых хозяева отлучались на недолгое время. Естественно, в связи с непродолжительным отъездом потерпевшие оставляли ценные вещи на даче, чем и пользовался злоумышленник. Он проникал в домики, путем выставления окна и похищал различное ценное имущество.

На данный момент известно о причастности 43-летнего фигуранта к трем противоправным эпизодам. Сотрудники полиции также устанавливают причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ – кража. Ведется следствие.

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