Сахалинцы обвиняются в серии краж со взломом из кафе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей областного центра, обвиняемых в серии краж, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В конце марта текущего года в дежурную часть полиции начали поступать заявления о взломах маленьких уличных кафе. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что к хищениям из торговых точек причастны вышеуказанные граждане. Также полицейские выяснили, что злоумышленники совершили угон.
Установлено, что изначальное кражи совершали двое фигурантов. Один из молодых людей присмотрел уличное кафе быстрого питания на Холмском шоссе. Парень обратил внимание, что ларёк находится в неосвещенном месте, а значит в темное время суток случайные свидетели не помешают его обокрасть. Тогда он предложил своему приятелю обворовать точку общепита. Обвиняемые распределили роли, обозначили, кто на всякий случай будет следить за улицей, а кто в это время вскроет замок. Пробравшись внутрь, злоумышленники вынесли из ларька товары, продукты и другое имущество.
Спустя сутки обвиняемые снова наведались ночью в данное кафе, но нового ценного имущества, которым можно было бы поживиться, там не оказалось.
Следующей ночью сутки фигуранты не смогли спокойно пройти мимо припаркованной во дворе машины. Транспортное средство оказалась без сигнализации, а одна из передних дверей была не заперта. Тогда молодые люди проникли в автомобиль и похитили из салона охотничий нож в ножнах и сабвуфер, причинив тем самым значительный ущерб потерпевшему.
На следующий день к обвиняемым присоединился третий соучастник. Месте они решили обокрасть кафе, расположенное в районе Коммунистического проспекта. Выбив дверь, злоумышленники проникли внутрь помещения и похитили 10 000 рублей из кассы, мобильный телефон и продукты питания.
Спустя еще три дня обвиняемые похитили свыше 25 000 рублей из кафе в районе проспекта Победы. Чтобы не быть изобличенными, они развернули камеру видеонаблюдения от входа. После этого один из злоумышленников проник в помещение через форточку и забрал денежные средства из кассового аппарата.
Общая сумма материального ущерба от противоправных действий фигурантов составила 122 571 рублей.
Таким образом, своими умышленными действиями обвиняемые совершили преступления, предусмотренные п.п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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