Сахалинец украл в гостях телефон, но продать его не успел

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России городскому округу «Александровск-Сахалинский район» завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что днем 24 мая фигурант находился в гостях у потерпевшей, куда его с другом позвал их общий знакомый. В ходе застолья гражданин обратил внимание на мобильный телефон хозяйки на столе и решил похитить его с целью материальной выгоды. Дождавшись, когда хозяйка квартиры выйдет на кухню, а друг уйдет в прихожую обуваться, мужчина взял телефон и спрятал в свой карман. После этого злоумышленник с места преступления скрылся. Тем самым гражданин нанес потерпевшей значительный материальный ущерб в размере 5 790 рублей.

Реализовать похищенное имущество мужчина не успел. На следующий день он был установлен сотрудниками полиции и доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.