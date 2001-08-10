Сахалинку будут судить за выращивание конопли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Макаровскому городскому округу поступила информация о том, что жительница села Поречье занимается незаконной культивацией наркосодержащих растений, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

При проверке данных сведений полицейские исследовали дачный участок, принадлежащий подозреваемой. В теплице правоохранители обнаружили грядку, с которой совсем недавно были сорваны 11 свежевыращенных кустов конопли. Здесь же сушились указанные растения.

Согласно заключению эксперта, общая масса изъятого канабиса составила 146 грамм, что образует крупный размер.

В отношении гражданки избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере.