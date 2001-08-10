Жителю Кировской области, прибывшему на Сахалин торговать наркотиками, дали семь лет строгого режима

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинским городским судом рассмотрено уголовное дело, направленное Сахалинской транспортной прокуратурой в отношении ранее не судимого жителя Кировской области 1998 года рождения, обвиняемого в совершении по 3 эпизодам ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в региональной транспортной прокуратуре.

В суде установлено, что подсудимый исполняя задуманное, по указаниям неустановленного лица в апреле 2022 года прибыл в г. Южно-Сахалинск с целью быстрого материального обогащения, с использованием программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram» пытался сбыть наркотическое средство – α-PVP производное наркотического средства N-метилэфедрон общей массой более 100 грамм, однако деяние не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, так как последний была задержан сотрудниками транспортной полиции.

С учетом позиции Сахалинского транспортного прокурора, данных характеризующих личность, полного признания вины, мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.