Тихоокеанское
информационное агентство
26 Июля 2022
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12:10, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жителю Кировской области, прибывшему на Сахалин торговать наркотиками, дали семь лет строгого режима

Жителю Кировской области, прибывшему на Сахалин торговать наркотиками, дали семь лет строгого режима

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинским городским судом рассмотрено уголовное дело, направленное Сахалинской транспортной прокуратурой в отношении ранее не судимого жителя Кировской области 1998 года рождения, обвиняемого в совершении по 3 эпизодам ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в региональной транспортной прокуратуре.

В суде установлено, что подсудимый исполняя задуманное, по указаниям неустановленного лица в апреле 2022 года прибыл в г. Южно-Сахалинск с целью быстрого материального обогащения, с использованием программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram» пытался сбыть наркотическое средство – α-PVP производное наркотического средства N-метилэфедрон общей массой более 100 грамм, однако деяние не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, так как последний была задержан сотрудниками транспортной полиции.

С учетом позиции Сахалинского транспортного прокурора, данных характеризующих личность, полного признания вины, мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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