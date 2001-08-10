Тихоокеанское
информационное агентство
26 Июля 2022
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11:18, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке задержали шестерых мужчин с восемью центнерами незаконно добытого лосося

На Камчатке задержали шестерых мужчин с восемью центнерами незаконно добытого лосося

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Усть-Большерецком районе Камчатки задержали шестерых мужчин, незаконно выловивших 828 килограммов лосося. Ущерб водным биологическим ресурсам РФ оценивают больше чем в 2,6 миллиона рублей, пишет ИА "Кам 24".

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю, рыбаков задержали сотрудники полиции совместно с инспекторами Северо-Восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству и сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Восточному арктическому району.

«Браконьеры, действуя группой лиц по предварительному сговору, осуществляли добычу лосося, преимущественно нерки, с использованием двух лодок с руль-моторами и жилковых сетей. Рыбопродукция и орудия лова изъяты и помещены на ответственное хранение», – рассказали ИА «Кам 24» в краевом управлении МВД.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Проводится расследование.

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