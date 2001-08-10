На Камчатке задержали шестерых мужчин с восемью центнерами незаконно добытого лосося

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю, рыбаков задержали сотрудники полиции совместно с инспекторами Северо-Восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству и сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Восточному арктическому району.

«Браконьеры, действуя группой лиц по предварительному сговору, осуществляли добычу лосося, преимущественно нерки, с использованием двух лодок с руль-моторами и жилковых сетей. Рыбопродукция и орудия лова изъяты и помещены на ответственное хранение», – рассказали ИА «Кам 24» в краевом управлении МВД.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Проводится расследование.