Сахалинец выплатил алименты только после запрета на регистрацию автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области судебные приставы взыскали алименты в пользу несовершеннолетнего ребёнка благодаря запрету регистрационных действий в отношении автомобиля, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской обсти.

Длительное время гражданин Т. уклонялся от исполнения родительских обязанностей по уплате алиментов на несовершеннолетнего ребёнка и скрывался от судебных приставов. В результате чего сумма задолженности составила более 200 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебным приставом вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении принадлежащего мужчине транспортного средства «Nissan Safari».

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по г. Южно-Сахалинску № 1 УФССП России по Сахалинской области установил, что неплательщик является собственником легкового автомобиля. В отношении выявленного имущества был наложен запрет на совершение регистрационных действий, а в последствии и его арест.

Как выяснилось в ходе беседы, сахалинец намеревался продать иномарку и нашёл покупателя. Однако действующий запрет ставил сделку под угрозу срыва.

Судебный пристав-исполнитель разъяснил должнику, что вернуть автомобиль можно будет лишь после оплаты долга в полном объёме. Не захотев расстаться с машиной, мужчина погасил задолженность в полном объёме.