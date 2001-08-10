На Сахалине пьяный мотоциклист не справился с управлением, пострадали два человека
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ночью 26 июля 34-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на мотоцикле без мотошлема. Его транспортное средсто было без государственного регистрационного знака. Двигаясь по улице Школьная г. Макарова в южном направлении, в районе дома № 50 при проезде поворота не справился с управлением, допустил занос мотоцикла с последующим опрокидыванием, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской обалсти.
В результате ДТП, водитель мотоцикла и 32-летняя женщина-пассажир, которая также была без мотошлема, получили травмы. По данному факту проводится проверка.
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