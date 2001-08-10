В Южно-Сахалинске отлавливают собак, накануне разорвавших шпица

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Служба отлова в Южно-Сахалинске выехала к дому №76 на улице Вокзальной, чтобы прекратить череду трагедий. Стая собак накануне накинулась на восьмилетнюю девочку и насмерть загрызла её шпица. Одну из трёх нападавших собак усыпили снотворным и поймали, сообщает astv.ru.

Осенью прошлого года жители этого района пачками направляли жалобы на агрессивных псов. Они кидались на взрослых и детей, которые шли с пакетами или просто со сменкой.

Из семи собак, которые обитали во дворе в прошлом году, осталась только одна. Ранее их стерилизовали, чипировали и выпустили обратно. К оставшемуся псу прибились ещё две новых собаки, и стая начали нападать на детей и других животных.

Во время визита отловщиков одного пса настигли - это как раз животное из старой стаи. Две собаки успели спрятаться на территории предприятия, куда без разрешения специалисты не смогли зайти. Их предстоит выловить.