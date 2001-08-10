Тихоокеанское
информационное агентство
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16:19, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Около 30 покупок успела совершить сахалинка по чужой карте

Около 30 покупок успела совершить сахалинка по чужой карте

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением МВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы пл.р-на Ново-Александровск областного центра, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ – покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенную с банковского счета, если при этом преступление не было доведено до конца, по независящим от этого лица обстоятельствам, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что обвиняемая, находясь на парковочной зоне, прилегающей к магазину, нашла на земле чужую банковскую карту и сразу же направилась по магазинам. Женщина произвела около 30-ти оплат чужой картой, а ещё несколько покупок произвести уже не смогла, так как на карте закончились денежные средства.

Всего за этот день женщина успела потратить более 8 тысяч рублей, однако не все свои преступные действия обвиняемая смогла довести до конца по независящим от нее обстоятельствам, поскольку на данной банковской карте закончились денежные средства.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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