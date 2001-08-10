Около 30 покупок успела совершить сахалинка по чужой карте
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением МВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы пл.р-на Ново-Александровск областного центра, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ – покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенную с банковского счета, если при этом преступление не было доведено до конца, по независящим от этого лица обстоятельствам, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что обвиняемая, находясь на парковочной зоне, прилегающей к магазину, нашла на земле чужую банковскую карту и сразу же направилась по магазинам. Женщина произвела около 30-ти оплат чужой картой, а ещё несколько покупок произвести уже не смогла, так как на карте закончились денежные средства.
Всего за этот день женщина успела потратить более 8 тысяч рублей, однако не все свои преступные действия обвиняемая смогла довести до конца по независящим от нее обстоятельствам, поскольку на данной банковской карте закончились денежные средства.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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