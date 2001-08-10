Тихоокеанское
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14:58, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине коммерсант хотел купить покровительство полиции за миллион рублей

На Сахалине коммерсант хотел купить покровительство полиции за миллион рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области директор одного из коммерческих предприятий обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

По версии следствия, обвиняемый, находясь на автомобильной парковке около площади Победы в областном центре, передал руководителю одного из подразделений УФСБ России по Сахалинской области взятку в виде денег в сумме 1 000 000 рублей за общее покровительство его фирме при осуществлении коммерческой деятельности по добыче и переработке водных биологических ресурсов, однако, тот отказался и сообщил о факте дачи взятки руководству.

Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Сахалинской области.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.                  

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