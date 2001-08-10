На Сахалине брат избил брата, и пока тот находился без сознания, обокрал его

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением МВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 48-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в,г» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, из одежды находящейся при потерпевшем, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в октябре прошлого года фигурант находился в своей квартире, когда к нему в гости к нему пришел его брат с супругой. Через некоторое время жена брата ушла, а мужчины остались распивать спиртные напитки. В ходе застолья между ними произошел конфликт и хозяин квартиры несколько раз ударил потерпевшего, от чего последний потерял сознание.

После этого обвиняемый стал обыскивать карманы его куртки, где обнаружил телефон телефон и денежные средства в размере 6000 рублей. Деньги и гаджет он забрал себе и распорядился ими впоследствии по своему усмотрению.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.