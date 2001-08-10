На Сахалине пассажир вытащил из куртки водителя 25 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский» район завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, неоднократно судимого, обвиняемого в совершении кражи, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что 30 марта обвиняемый, находясь в одной машине с потерпевшим, ехали их Тымовского в Александровск-Сахалинский. Доподлинно зная, что на заднем пассажирском сидении лежит куртка водителя, в кармане которой находятся денежные средства (примерно 100 000 рублей), фигурант решил похитить часть данных денег в целях личного обогащения.
Улучив удобный момент, когда водитель ненадолго выйдет из машины во время остановки, фигурант достал из кармана чужой куртки 5 купюр номиналом 5 000 рублей каждая. Таким образом, гражданин похитил чужое имущество, причинив значительный материальный ущерб на сумму 25 000 рублей. Распорядился злоумышленник похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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