Сахалинца будут судить за кражу и покупку краденного телефона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя областного центра, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, в конце мая минувшего года обвиняемый, находился в гостях со своим другом в гостях у потерпевшего. Злоумышленник обратил внимание на мобильный телефон хозяина, который лежал на журнальном столике. Тогда он решил похитить дорогостоящий девайс, чтобы впоследствии распорядиться им по собственному усмотрению.
Спустя некоторое время, когда присутствующие не могли видеть его действий, фигурант незаметно забрал телефон и спрятал к себе в карман. После этого компания продолжила отдыхать, пока хозяин не попросил покинуть квартиру.
На следующий день фигурант продал похищенный девайс неизвестному лицу за 500 рублей. Стоимость же самого аппарата составила 999 рублей.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Также, в ходе предварительного следствия было установлено, что ранее фигурант приобрел у своего знакомого мобильный телефон. При этом, обвиняемый знал, что данный девайс был украден у законного владельца. Своими действиями гражданин совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 175 УК РФ – приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:01 Сегодня Капремонт еще одной крыши многоквартирного дома завершили в Луговом
09:24 Сегодня Пять землетрясений зарегистрировано на Камчатке за один день
- 11:28 Сегодня На Сахалине пассажир помешал управлять автомобилем водителю, спровоцировав аварию, в которой погиб человек
09:43 Сегодня Пожарные ликвидировали возгорание в Южно-Сахалинске
16:19 22 Июля В Южно-Сахалинске активно борются с борщевиком Сосновского
16:31 22 Июля В Южно-Сахалинске открылась фотовыставка, посвященная 140-летию города
15:47 21 Июля Сахалинские онкологи совершенствуют навыки проведения малоинвазивных операций
16:39 22 Июля Валерий Лимаренко встал на защиту общеобразовательной школы в Никольском
09:55 1 Июля Многодетным семьям Южно-Сахалинска подарили микроволновку и ноутбук
12:49 1 Июля Почти 1000 квартир в Анивском районе сдадут в этом году
- 17:41 15 Июля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
16:07 15 Июля Сергей Надсадин обсудил ход капитального ремонта двора с жителями дома по ул. 3-й Набережной
Выбор редакции
- 14:54 Сегодня На Сахалине открылась выставка, посвященная истории островного здравоохранения
- 15:18 22 Июля Жители на улице Больничной, 2 в Южно-Сахалинске устроили праздник двора
- 12:07 21 Июля Воспитатель с Шикотана представит Сахалинскую область в финале конкурса профессионального мастерства
- 11:01 20 Июля Водный фестиваль состоится на Сахалине на пляже Солнечный 24 июня
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?