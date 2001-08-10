Сахалинца будут судить за кражу и покупку краденного телефона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя областного центра, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, в конце мая минувшего года обвиняемый, находился в гостях со своим другом в гостях у потерпевшего. Злоумышленник обратил внимание на мобильный телефон хозяина, который лежал на журнальном столике. Тогда он решил похитить дорогостоящий девайс, чтобы впоследствии распорядиться им по собственному усмотрению.

Спустя некоторое время, когда присутствующие не могли видеть его действий, фигурант незаметно забрал телефон и спрятал к себе в карман. После этого компания продолжила отдыхать, пока хозяин не попросил покинуть квартиру.

На следующий день фигурант продал похищенный девайс неизвестному лицу за 500 рублей. Стоимость же самого аппарата составила 999 рублей.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Также, в ходе предварительного следствия было установлено, что ранее фигурант приобрел у своего знакомого мобильный телефон. При этом, обвиняемый знал, что данный девайс был украден у законного владельца. Своими действиями гражданин совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 175 УК РФ – приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.