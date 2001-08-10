Более пяти миллионов лишились трое сахалинцев в выходные
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 81-летнего жителя областного центра. Пенсионер сообщил о том, что 16 июля у него обманным путем похищены денежные средства, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинско области.
Заявителю поступил звонок, в котором неизвестная гражданка представилась сотрудницей банка и сообщила, что кто-то якобы пытается воспользоваться его номером телефона чтобы снять денежные средства. Для их сохранности необходимо срочно сделать перевод сбережений на "безопасный счет". Потерпевший поверил и перевел аферистам 188 тысяч тысяч рублей.
24 июля с заявлением в полицию обратилась 49-летняя жительница Южно-Сахалинска. Несколько недель назад ей поступил телефонный звонок от некоего гражданина, который представился работником банка и заявил, что на имя потерпевшей незаконно оформили заявку на получение кредита. Для отмены необходимо самостоятельно пройти процедуру по получению займа, а затем перевести полученные деньги на резервный счет, который ей продиктуют. Женщина поверила злоумышленнику, оформила кредит 2 миллиона 797 тысяч рублей и перевела на продиктованные ей счета. Через некоторое время аферисты снова связались с потерпевшей по телефону и заявили, что ей снова необходимо оформить кредит, но уже под залог имущества. Потерпевшая выполнила все указания и перевела мошенникам без малого 1 миллион 140 тысяч рублей.
Также в полицию поступило заявление 24-летнего жителя областного центра, которого атаковали лжесотрудники банка. Ему поступило сразу несколько с сообщениями о том, что на его имя якобы оформили кредит. Последовав дальнейшим указаниям, он самостоятельно взял займ, а полученные деньги перевел на "безопасный счет". Сумма похищенных обманом средств составила 1 миллион 145 тысяч 699 рублей.
По всем фактам в настоящее время проводятся следственные действ
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