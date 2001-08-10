Ребенок обварил ногу на фумарольном поле вулкана Баранского на Итурупе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Девочка-подросток получила ожог ноги при посещении фумарольного поля вулкана Баранского на Итурупе, сообщает astv.ru. Как стало известно журналистам сайта, пострадавшей 13 лет. Медики назначили школьнице амбулаторное лечение. Сейчас юная туристка уже на Кунашире, но активно исследовать достопримечательности не может.
В администрации Курильского района просят всех гостей островов быть внимательными.
"Часто ради фото туристы залезают на мокрые камни, а потом падают с них, беззаботные люди не следят за своей безопасностью, а в результате получают порезы, растяжения, ожоги. Тем, кто водит группы, нужно быть внимательнее, а места посещений необходимо оборудовать перилами, чтобы избежать происшествий", - говорят в администрации муниципального района.
"Не все, кто берётся "водить туристов", понимают природу вулканов. Даже в заповеднике "Курильском" лет тридцать назад обварил ногу итальянец, который "всё знал про Везувий" и полез, куда не следовало, потому что там были чьи-то следы.
Поэтому такую информацию считаю важной. Говорить об этом надо. Заботиться о безопасности гостей надо. И о своей тоже. Многие местные жители сейчас берутся показывать туристам острова, бравируют и рискуют своей и чужой жизнью.
Поэтому ещё зимой я направила в министерство туризма Сахалинской области 48 предложений, среди которых было и создание деревянных дорожек и смотровых площадочек на Северо-западном поле вулкана Менделеева. Оборудованные экотропы - это не украшение, а функционал", - говорит организатор экскурсий по Кунаширу Оксана Ризнич.
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