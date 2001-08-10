Пожарные ликвидировали возгорание в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 июля в 20.46 (сах) диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании жилого дома на ул. Лермонтова, 110. Первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. К моменту прибытия огнеборцев дом горел открытым пламенем на площади 80 кв. м, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Возгорание было локализовано в 21.08 (сах), а в 21.54 (сах) полностью ликвидировано. В тушении участвовали 9 сотрудников и 2 единицы техники ГУ МЧС России по Сахалинской области. Пострадал 1 человек. Причины возгорания устанавливаются.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.