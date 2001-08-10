Тихоокеанское
информационное агентство
25 Июля 2022
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09:24, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пять землетрясений зарегистрировано на Камчатке за один день

Пять землетрясений зарегистрировано на Камчатке за один день

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 июля в вечернее время случилось два неощущаемых землетрясения. Одно - в акватории Тихого океана, второе - на территории Усть-Камчатского района, сообщает ИА "Кам 24" ссылаясмь на информацию Главного краевого управления МЧС.

В Тихом океане сейсмособытие произошло в точке с координатами 55,571° северной широты, 164,411° восточной долготы, на глубине 51 километр, в 107 километрах северо-западнее села Никольского  Алеутского муниципального округа. Магнитуда составила 4,3.

В Усть-Камчатском районе землетрясение произошло в точке с координатами 56,2256° северной широты, 162,6612° восточной долготы, на глубине 35 километров, в 9 километрах юго-западнее села Крутоберёгово Усть-Камчатского муниципального района. Магнитуда составила 3,5.

В двух случаях сейсмособытия в населенных пунктах не ощущались.

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