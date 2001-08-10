Тихоокеанское
информационное агентство
22 Июля 2022
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В Северо-Курильском районе ожидается сильный дождь
16:03, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Северо-Курильском районе ожидается сильный дождь

В Северо-Курильском районе ожидается сильный дождь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По сообщению Сахалинского управления Росгидромета, 23 июля 2022 года на территории Севоро-Курильского района прогнозируется сильный доджь.

В администрацию указанного муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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