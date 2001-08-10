Тихоокеанское
информационное агентство
22 Июля 2022
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15:59, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Амурской области бывшего мэра Шимановска обвиняют в злоупотреблении полномочиями

В Амурской области бывшего мэра Шимановска обвиняют в злоупотреблении полномочиями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Амурские следователи прокомментировали, на какой стадии сейчас находится уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего мэра Шимановска Павла Березовского, пишет ИА "Порт Амур".

- Расследование уголовного дела продолжается, ему (Павлу Березовскому) предъявлено обвинение по части 2 статьи 285 УК РФ. Его действия квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями, - сообщил на пресс-конференции 22 июля руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области Иван Залунин.

Он добавил, что в интересах следствия пока не могут быть преданы огласке обстоятельства, которые были установлены.

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