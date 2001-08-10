Сахалинец, обидевшись на земляка, нацарапал на его автомобиле нецензурное слово

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 41-летнего жителя областного центра. Мужчина сообщил, что неизвестный испортил покрытие на его легковом автомобиле, нацарапав нецензурное слово. Сумму ущерба потерпевший оценил в 10 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники полиции установили, гражданина, причастного к данному деянию. Оказалось, что накануне у заявителя произошел конфликт с незнакомым ему гражданином. Последний, разозлившись, на почве личных неприязненных отношений исцарапал автомобиль потерпевшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 167 УК РФ - умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.