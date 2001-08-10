Почти 300 нарушений выявили сахалинские автоинспекторы во время операции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В целях снижения роста автоаварий и профилактики нарушений ПДД сотрудники ГИБДД организовали проведение оперативно-профилактического мероприятия "Такси", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате выявлено 281 нарушение ПДД, из них совершенных водителями такси - 47, иностранными гражданами - 19.

Самыми распространенными нарушениями стали:

Управление транспортным средством, на которое незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси (ч.7 ст. 12.5 КоАП РФ).

Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, а также перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнем безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ).

Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия либо на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия (ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ).

Также водители привлечены к административной ответственности по статье 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)), и ч. 2.1 ст. 12.3 КоАП РФ (Перевозка пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности).