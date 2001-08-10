Сахалинцу, у которого из-за оползня погиб домашний скот, выплатят почти 400 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пожилой сахалинец, с помощью службы судебных приставов взыскал с юридического лица материальный ущерб и моральный вред, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП по Сахалинской области.
Являясь глубоко пожилым человеком и ведя своё подсобное хозяйство, гражданин Ф. полностью лишился своего подсобного хозяйства в результате сошедшего оползня, где погибли все домашние животные, которые являлись единственным средством для существования. За восстановлением своих нарушенных прав сахалинец решил обратиться в суд.
Невельский городской суд защитил права пожилого невельчанина и постановил взыскать с юридического лица материальный ущерб в размере более 217 тысяч рублей и моральный вред в размере 150 тысяч рублей.
В рамках четырёх возбуждённых исполнительных производств судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Невельскому району УФССП России по Сахалинской области направил предприятию-должнику постановление о возбуждении в отношении него исполнительного производства, разъяснив о праве добровольного исполнения судебного решения, установленного законодательством и вынесении постановления об исполнительском сборе в случае не выплаты в добровольный срок. Кроме того, руководитель предприятия был предупреждён об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ за неисполнение судебного акта.
В результате под контролем судебного пристава-исполнителя юридическое лицо исполнило решение суда в полном объёме, исполнительные производства были окончены фактическим исполнением.
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