Сахалинец выискивал объявления в интернете и под видом продавца брал с земляков предоплату

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Долинска, обвиняемого в серии мошенничеств, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе следствия установлено, что фигурант находил на популярном интернет-ресурсе частные объявления граждан. Его интерес вызывал разные случаи, начиная от купли-продажи различных товаров, заканчивая какими-либо профильными услугами. После он связывался с потерпевшими по обозначенным в объявлении контактам через популярный интернет-мессенджер, заранее зная, что предоставлять запрашиваемую услугу не будет. Так, например, двум потерпевшим обвиняемый обещал породистых щенков, другим же предлагал платные услуги по подготовке к сдаче экзаменов в ГИБДД на водительское удостоверение. Когда же ему удавалось войти в доверие, фигурант под различными предлогами просил перечислить ему предоплату, а получив деньги, обрывал связь с потерпевшими.

Таким образом на уловки обвиняемого попались 11 человек,. Общая сумма ущерба, причиненного заявителям, составила свыше 350 тысяч рублей.

Следователями собрана исчерпывающая база доказательств, указывающая на причастность обвиняемого к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.