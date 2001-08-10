Высокая пожарная опасность прогнозируется на территории Охинского района
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
21-22 июля на территории Охинского района прогнозируется высокая пожарная опасность (4 класс пожарной опасности), сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
В связи с наступлением периода высокой пожарной опасности, Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям области соблюдать простые правила безопасности:
- не бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки;
- не разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельскохозяйственных культур;
- не оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;
- не выжигать сухую траву в полях и на лесных полянах;
- не разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра;
- обязательно залить водой костер, покидая стоянку.
Единый телефон вызова экстренных служб: 112.
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