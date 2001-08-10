Камчатский депутат лишился мандата из-за неподанных сведений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Установлено, что один из депутатов Думы Быстринского района не представил сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также супруги и несовершеннолетних детей за 2021 год», – рассказала информационному агентству старший помощник прокурора края Елизавета Денисюк.

Прокуратура внесла представление представительному органу местной администрации, его рассмотрели районные депутаты. Дума приняла решение о досрочном прекращении полномочий народного избранника, не выполнившего требование антикоррупционного законодательства.