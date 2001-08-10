Тихоокеанское
информационное агентство
21 Июля 2022
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11:46, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Камчатский депутат лишился мандата из-за неподанных сведений

Камчатский депутат лишился мандата из-за неподанных сведений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Быстринского района провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства. Выяснилось, что один из районных депутатов не подал сведения о доходах, сообщает ИА "Кам 24".

«Установлено, что один из депутатов Думы Быстринского района не представил сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также супруги и несовершеннолетних детей за 2021 год», – рассказала информационному агентству старший помощник прокурора края Елизавета Денисюк.

Прокуратура внесла представление представительному органу местной администрации, его рассмотрели районные депутаты. Дума приняла решение о досрочном прекращении полномочий народного избранника, не выполнившего требование антикоррупционного законодательства.

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