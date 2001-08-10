Сахалинец обокрал соседку по даче
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя областного центра, обвиняемого в краже со взломом, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В ночь на 16 апреля обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, проник на территорию участка, располагающегося по соседству от его дома. Злоумышленник знал, что хозяйка длительное время отсутствует и решил воспользоваться данным обстоятельством для извлечения личной выгоды.
Разбив окно на первом этаже, фигурант проник в жилище откуда похитил телевизор, электрочайник, пылесос, погружной насос и другое бытовое электрооборудование. При этом, некоторую технику мужчина разбил, поскольку она была в нерабочем состоянии. Так, например, два телевизора он оставил на полу, при этом расколол корпус и разбил экран. Всё, что обвиняемый решил забрать с собой, он в два захода перенес в свой дом, планируя в дальнейшем использовать по своему усмотрению. Сумма ущерба составила 18 679 рублей.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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